Portos do Paraná apresenta suas ações na 15ª Semana do Meio Ambiente em Paranaguá

Durante toda esta semana a Portos do Paraná participa da 15ª Semana do Meio Ambiente, organizada pela Prefeitura de Paranaguá, no Litoral, com o tema “Preservação ambiental significa um compromisso com a vida, a terra é nossa, cuidemos dela com amor”. Com mais de 30 estandes públicos e privados e atrações para todas as idades, o evento vai até sábado (25).

Jaqueline Dittrich, bióloga da Portos do Paraná, conta que é tradição participar da Semana do Meio Ambiente. “É sempre um evento em que marcamos presença, conseguimos ter uma interface com a comunidade em geral, que vem conhecer um pouco mais dos programas ambientais da Portos do Paraná”, afirmou.

Segundo ela, nessa edição a empresa participa com o pessoal do Projeto Fauna e da empresa especializada no gerenciamento de acidentes ambientais alBriggs, que expôs equipamentos de contenção de óleo para conhecimento dos visitantes. “Trouxemos também o jogo do porto sustentável, estamos distribuindo vários materiais educativos e temos uma minicomposteira, um protótipo, que ensina como tratar em casa seu resíduo orgânico”, disse.

“Nos dois primeiros dias circularam pela feira mais de 3 mil pessoas. Todos os alunos da rede municipal de ensino vão visitar o evento. Assim como funcionários de empresas envolvidas, empresas especializadas em meio ambiente e público em geral”, disse Fabrício Fabiano Alves de Souza, responsável pelo Departamento de Educação Ambiental da Prefeitura de Paranaguá.

Para sexta-feira (24) está programada uma grande roda de conversa, envolvendo as empresas e profissionais especializados.