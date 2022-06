Ceasa promove licitação de áreas para o comércio na sua unidade em Curitiba

A Ceasa Paraná promove a partir desta quarta-feira (22) mais uma etapa de licitação de áreas para o comércio de hortigranjeiros, de produtos atípicos, caixarias, lanchonete e central de compras em sua unidade em Curitiba. Ao todo são 44 lotes ofertados através da modalidade de licitação pregão presencial, tipo maior lance ou oferta por lote, distribuídos em 11 pavilhões.

O credenciamento de todos os lotes, assim como o recebimento dos envelopes das propostas e habilitação dos participantes, será feito das 9h30 às 12h da quarta-feira (22). Na quinta (23), a partir das 9h30, acontecerá a abertura do pregão para os lotes 1 a 22, com a seleção das melhores propostas e lances. Na sexta-feira (24), também a partir das 9h30, será a abertura dos lotes de 23 a 44. O credenciamento, assim como a abertura dos pregões, será no Centro de Eventos da Ceasa Curitiba, na Rodovia Régis Bittencourt, nº 22.881, BR-116, km 111, Bairro Tatuquara.

“A procura e acesso ao edital com as informações sobre esta licitação de áreas superou as nossas expectativas”, disse Sônia de Brito Barbosa, pregoeira e coordenadora da Comissão Permanente de Licitações da Ceasa Paraná. “Acredito que a maioria destes lotes será arrematada nos dois dias de licitação, por parte dos interessados em trazer seus negócios para o comércio atacadista de hortigranjeiros da Ceasa”.

As especificações e detalhes de cada lote a ser licitado, com as áreas disponíveis e os valores inicias de oferta mínima de cada um dos boxes, podem ser conferidos em www.ceasa.pr.gov.br , acessando o link do pregão .