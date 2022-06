Romanelli cobra melhorias na PR-092 entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) cobrou melhorias no trecho da PR-092 que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos. A rodovia já está em processo de revitalização, porém, as obras ainda não chegaram a este percurso.

O deputado destacou que o trecho entre os dois municípios apresenta locais com asfalto danificado, o que acaba causando transtornos aos motoristas. “É uma rodovia com grande fluxo de veículos e o trecho em questão tem pontos onde o asfalto está bastante danificado. Quando chove, há acumulo de água, por exemplo. São situações que prejudicam o acesso de veículos a rodovia, as indústrias, buracos. É uma situação precária”, pontuou o deputado.

Além da PR-092, o deputado frisou a importância e a necessidade de investimentos e reparos em regime de urgência nas rodovias que cortam a região do Norte Pioneiro. “Temos industrias e comércios que movimentam a economia local, além da necessidade de segurança para os usuários em geral, logo, é de extrema importância a realização da manutenção do asfalto e promover boas condições de trafego nestas rodovias”, disse o deputado.

Romanelli encaminhou o pedido de manutenção da PR-092 ao diretor geral do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) Alexandre Castro Fernandes.

Apesar da cobrança, o parlamentar destacou os investimentos que vem sendo realizados na rodovia pelo Governo do Estado. De acordo com Romanelli, atualmente o governo estadual esta injetando R$ 82 milhões em obras que vão de Jaguariaíva ao entroncamento com a BR-153 em Santo Antônio da Platina, trecho com extensão de 138 km. O montante ainda conta com os investimentos nas obras de duplicação de 4 km da rodovia no perímetro urbano de Siqueira Campos onde também estão sendo construídas novas trincheiras e readequação dos trevos.

“É um grande pacote de investimentos para construção de novos trechos com terceiras faixas visando proporcionar melhor fluxo de veículos e segurança aos usuários da rodovia”, disse.

Para o deputado, os investimentos são de extrema importância tendo em vista o que a rodovia representa para o escoamento de produtos e desenvolvimentos dos municípios do Norte Pioneiro. “É uma das rodovias mais movimentadas do estado. São veículos de pequeno, médio e grande porte onde pessoas se deslocam entre as cidades e também há o trânsito de caminhões pesados escoando safras, produtos entre outros para o Porto de Paranaguá e do litoral para todo o país. Este trabalho de recuperação ainda é relevante para o desenvolvimento da região que já sofreu sem investimentos em anos passados”, disse.