Farmavida completa 13 anos e comemora junto aos clientes e colaboradores

A mais tradicional drogaria da região celebra neste mês de junho mais um ano de história. E não podia ser diferente, esse momento especial foi comemorado junto aos colaboradores, amigos e clientes da Farmavida.

O empresário Ricardo Villordo comemorou os 13 anos em que a instituição está de portas abertas para população de Wenceslau Braz e dos municípios da região. Ele também falou sobre os detalhes que fazem da Farmavida um sucesso e conquistam o carinho dos clientes que a cada dia passam a se tornar amigos. “É uma alegria muito grande, pois são 13 anos de trabalho e dedicação. Ficamos satisfeitos com o sucesso e com a clientela que formamos, o que nos faz aumentar a cada dia nossa dedicação para atender nossos amigos com carinho, produtos de qualidade e bons preços. Acredito que essa seja a fórmula do sucesso”, contou.

Como nem tudo são flores, Dr. Ricardo como é carinhosamente conhecido na região, falou sobre os obstáculos e as alternativas para ultrapassar a primeira década de história. “Tivemos dificuldades no começo como toda empresa tem, assim como tivemos dificuldades ultimamente com a pandemia. É farmácia, mas os clientes enfrentaram problemas financeiros e a inadimplência cresceu. Buscamos renegociar as contas e aumentar os prazos e ajudar as pessoas que nos ajudaram a chegar onde estamos hoje. Também sempre buscamos as melhores negociações com os fornecedores para repassar os descontos aos nossos clientes e assim vamos driblando as dificuldades”, disse.

O farmacêutico agradeceu a todos que fazem parte dessa história. “Deixo aqui meus agradecimentos aos nossos colaboradores, fornecedores, clientes e amigos. Obrigado por fazerem parte dessa história”, finalizou.

O sorteio do 13º aniversário Farmavida aconteceu na quarta-feira (15) e contemplou três felizardos. Além disso, quem passou pelo local pode saborear pipoca e algodão doce nesse momento especial junto a família Farmavida.

Confira os ganhadores: