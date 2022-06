Siqueira Campos sedia fase macrorregional do JEPS

O município de Siqueira Campos sediou, neste fim de semana, a fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). Na noite da última quarta-feira (15), a cerimônia de abertura marcou o início da competição que recebeu escolas pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação de Ibaiti, Jacarezinho, Wenceslau Braz e Cornélio Procópio. Cerca de 1.350 alunos de 95 escolas da região do Norte Pioneiro participaram dos jogos.

Os vencedores da fase regional, que aconteceu no fim do mês de maio, disputam nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Nesta etapa, toda a expectativa das equipes está em conquistar vaga para a fase final dos JEPS 2022.

Durante a cerimônia de abertura, que ocorreu no Ginásio de Esportes Raulino Ceccon, a chefe do NRE de Ibaiti, Leila Cândido de Bonfim Torres, lembrou do período em que os JEPS não aconteceram por conta da pandemia e da alegria de todos pelo retorno das competições.

Representando o poder público de toda a região, o prefeito e anfitrião dos JEPS, Luiz Henrique Germano, saudou aos alunos atletas e agradeceu por todos estarem em Siqueira Campos. “É uma satisfação estarmos juntos nesta noite. Agradeço a todos os jovens por estarem aqui, competindo em várias modalidades. Que os Jogos transcorram bem e que vençam as melhores equipes. Viva os JEPS, viva Siqueira Campos, viva o Norte Pioneiro”, comemorou Germano.

Um dos momentos mais aguardados foi a entrada da tocha olímpica, conduzida pelo pequeno atleta local, Lorenzo Morikawa, atual campeão paranaense de karatê, na etapa de Maringá. Já, o Juramento do Atleta foi realizado por Guilherme Kapp, do Colégio Estadual Sagrada Família, de Siqueira Campos, que é destaque estadual no xadrez, acumulando três medalhas de ouro nos JEPS. A noite foi finalizada com apresentações artísticas.

A fase final dos JEPS acontece em duas etapas. Do dia 15 a 23 de julho será realizada a competição para alunos atletas de 12 a 14 anos, no município de Campo Mourão. Já, de 05 a 13 de agosto, é a vez das equipes de 15 a 17 anos competirem em Pato Branco.