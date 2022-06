Museu Conde Francisco Matarazzo recebe doação de objetivos pertencentes a antiga funcionária da família 

As peças foram cedidas ao Departamento de Cultura da SMECEL por Hugo Timm e sua filha Maria Eduarda, bisneta de Maria Timm. O Museu Conde Francisco Matarazzo, espaço cultural preservado pela administração municipal, está situado às margens da PR-151, Km 203.

O Museu Municipal Conde Francisco Matarazzo recebeu doação de objetos que pertenceram a Alice Timm, filha de Maria Timm, funcionária dos Matarazzo no palacete em Jaguariaíva.

