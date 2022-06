Colisão mata idoso na PR-439 entre Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal

Um idoso de 63 anos morreu na manhã desta quinta-feira (16), após a motocicleta que ele conduzia, uma Honda/Bros, ser atingida por um GM/Corsa na PR-439, no trecho entre Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto e o carro seguiam no mesmo sentido, quando no Km 38 + 100m o motociclista reduziu a velocidade para acessar uma via perpendicular à rodovia, à esquerda, sem sinalizar para a manobra, e o motorista do Corsa, de 36 anos, iniciou a manobra de ultrapassagem ocasionando a colisão transversal, causando danos nos veículos e a morte do motociclista.

Ainda de acordo com a PRE, ambos os condutores não possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O corpo do motociclista foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.