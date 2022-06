Governador libera R$ 40 milhões para asfalto e revitalização de ruas de Curitiba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quarta-feira (15) o repasse, a fundo perdido, de R$ 40 milhões para obras de reciclagem, fresa e recape asfálticos em ruas de todos os bairros de Curitiba. O recurso vai compor o programa Asfalto Novo, da prefeitura da Capital, que prevê a requalificação de mais 124 quilômetros de ruas da cidade, com a previsão de execução de 230 obras, que ainda serão licitadas.

Ratinho Junior destacou que o Governo do Estado tem obras e investimentos em todas as cidades, desde a Capital até os menores municípios. Em Curitiba, as ações envolvem, por exemplo, o Bairro Novo da Caximba , a iluminação do Contorno Sul , a duplicação da Rodovia dos Minérios, que liga a cidades da área Norte da Região Metropolitana, e que agora chega ao perímetro urbano de Almirante Tamandaré , e o repasse de recursos para subsídios para o transporte coletivo .

“Firmamos mais uma parceria com a cidade de Curitiba. A prefeitura está fazendo um investimento gigantesco em pavimentação, e com esse complemento do Governo do Estado, centenas de ruas serão pavimentadas ou recapeadas”, destacou o governador. “Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais esse cuidado com a nossa Capital”.

Os recursos destinados pelo Governo do Estado fazem parte do programa de Transferência Voluntária da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. A pasta é responsável diretamente pelo apoio aos municípios para a execução de obras estruturantes, com investimentos a fundo perdido ou financiamentos.

Somente no primeiro semestre deste ano, já foram cerca de R$ 450 milhões liberados pelo Governo do Estado para obras em todo o Paraná. “O nosso governo olha para os 399 municípios, com investimentos em todos eles, desde aqueles menores, de pouco mais de 2 mil habitantes, até a Capital. Esse equilíbrio nos permite levar qualidade de vida a todos os paranaenses”, salientou Ratinho Junior.

OBRAS AMPLIADAS – O prefeito Rafael Greca explicou que o programa Asfalto Novo abrange 670 quilômetros de ruas em Curitiba, com 1.388 ações de pavimentação já finalizadas ou em andamento em 1.155 ruas. “Agora, com apoio do Governo do Estado, que viabilizou o repasse de R$ 40 milhões, vamos ampliar o número de ruas que vão receber as obras”, disse.

“A pavimentação dos bairros de Curitiba é sempre muito reivindicada pelos moradores. Além de melhorar a mobilidade e a qualidade de vida das pessoas, traz mais segurança e valoriza os imóveis e as áreas urbanas”, completou o secretário estadual de Desenvolvimento Urbana e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi.

PRESENÇAS– Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários estaduais da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; e da Comunicação Social e da Cultura, João Evaristo Debiasi; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o presidente da Comec, Gilson Santos; os deputados federais Luciano Ducci e Ney Leprevost; e os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli, Mauro Moraes, Guto Silva, Maria Victoria Borghetti Barros, Galo e Alexandre Curi.