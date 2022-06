Motociclista morre na PR-151 entre Wenceslau Braz e Santana do Itararé

Um grave acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (14) tirou a vida de um motociclista na PR-151 no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Santana do Itararé.

De acordo com informações da equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a situação foi registrada por volta das 18h00. Segundo relatos do motorista do caminhão Iveco com placas de Arapoti, ele transitava pela rodovia sentido a Wenceslau Braz quando acabou atingindo a motocicleta que seguia a sua frente. Ainda conforme disse o caminhoneiro, a moto estaria sem a sinalização (lanterna traseira) o que teria colaborado para que a mesma não fosse percebida. Com o impacto, o motociclista morreu no local. O motorista realizou o teste do etilômetro o qual resultou em negativo.

Frente aos fatos, o local foi isolado e as equipes da Polícia Civil de Wenceslau Braz e IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.