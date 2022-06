Motorista perde o controle da direção e carro quase cai da ponte de Carlópolis

Um motorista levou um susto após perder o controle da direção do veículo que ele conduzia sobre a ponte que liga os municípios de Carlópolis a Fartura, interior de São Paulo. O acidente aconteceu na tarde da segunda-feira (13).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, que esteve no local prestando atendimento a ocorrência, o motorista do Fiat/Mobi contou aos policiais que transitava pela rodovia quando perdeu o controle da direção após ser fechado por outro veículo. Com isso, acabou colidindo contra a mureta de proteção e, por pouco, não caiu com o carro dentro da represa. Apesar do susto, felizmente os danos foram apenas materiais.

Devido ao acidente, o trânsito ficou parcialmente interrompido e lento no local até que o veículo fosse removido.