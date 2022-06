Cine Teatro Vera Lucy de Jaguariaíva coloca três filmes para exibição

A prefeitura municipal, através do departamento de Cultura da SMECEL, preparou uma programação de filmes recém-lançados para toda população.

Recentemente a equipe do Poder Executivo finalizou as obras do local que, agora, conta com mais acessibilidade, espaço amplo para apresentações e exposições, praça de alimentação, entre outros recursos.

Os filmes exibidos serão “Top Gun: Maverick” nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho; “Jurassic Word” nos dias 2, 3, 9 e 10 de julho; “Minions 2: A Origem de Gru” nos dias 16, 17, 23 e 24 de julho. As sessões serão às 15h00 e as 19h00.

O ingresso inteiro será no valor de R$ 20 e a meia entrada será de R$ 10. Tem direito a pagar meia entrada menores de 10 anos, maiores de 60, doadores de sangue com carteirinha, estudantes com carteirinha ou declaração da escola, professores com comprovação de vínculo com a instituição. Todas as condições devem ser comprovadas através de documento com foto.

FILMES

“Top Gun: Maverick”, mais de três décadas se passaram, Pete Maverick (Tom Cruise) coleciona medalhas e reconhecimento pelos aviões abatidos. Sua carreira só não decolou porque algo não mudou, ele continua o mesmo piloto rebelde, que adora desafiar a morte. Convocado para ser instrutor de um grupo para uma missão da qual nenhum piloto vivo jamais participou, Maverick conhece o tenente Bradley (Miles Teller). Apelidado de Galo, ele é ninguém menos do que o filho de Goose, falecido piloto e amigo de Maverick. É quando ele se dá conta de que enfrentará os fantasmas do passado e lutará contra seus medos mais profundos.

“Jurassic Word”, acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem, e caçam, ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história.

“Minions 2: A Origem de Gru”, é a continuação das aventuras dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles.