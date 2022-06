Criança de cinco anos morre após cair em piscina de condomínio da região

Uma tragédia abalou moradores do município de Santo Antônio da Platina na manhã desta terça-feira (14). Uma criança de apenas cinco anos morreu após cair em uma piscina.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 11h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de afogamento registrada no condomínio João Otávio que fica situado às margens da rodovia PR-092. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para prestar atendimento a vítima.

No local, foi constatado que a vítima é uma criança de cinco anos que já havia sido retirada da piscina por populares. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e as manobras ressuscitação da criança, mas, infelizmente, após meia hora de tentativa de reanimar o menor o óbito foi confirmado.

Segundo as equipes do Corpo de Bombeiros, os agentes não foram informados sobre as circunstâncias em que ocorreu a situação. O caso deve ser investigado.