Prefeitura de Jaguariaíva comemora sucesso do programa Recicla Jaguariaíva

Com início na última segunda-feira (06), o programa “Recicla Jaguariaíva, Cidade Limpa Começa em Casa”, funcionou durante toda a semana e obteve bons resultados entre a comunidade.

Somente neste período, foram coletadas 3,5 toneladas de recicláveis, demonstrando a conscientização de grande parte dos jaguariavenses, no que se refere à sua parte no cuidado com a natureza e manutenção da cidade limpa.

A prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente (SETMA) informa que, paralelo ao recolhimento dos recicláveis, está ocorrendo a coleta de inservíveis, tais como sofás, camas, geladeiras e outros, seguindo o cronograma da coleta seletiva.

O Recicla Jaguariaíva tem o objetivo da preservação ambiental, com o recolhimento específico dos recicláveis na porta das residências da população e a redução de lixo na coleta comum. A iniciativa visa ainda economia, uma vez que os custos com a destinação final do lixo, feito em locais autorizados pelos órgãos ambientais, diminuem com os processos de reciclagem.

O programa atende cada dia um bairro e diariamente a área central. As trocas de recicláveis por hortifrutis no Programa Feira Verde também continuam, um complementando o outro.