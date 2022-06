Jaguariaíva entrega reforma de UBS do bairro Espigão Alto

A prefeitura municipal de Jaguariaíva entregou, neste sábado (11), no bairro Espigão Alto, zona rural, uma obra destinada ao fortalecimento da saúde da população. Trata-se da reforma e revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jerônymo Valentim Guimarães.

Na cerimônia, estiveram presentes a prefeita Alcione Lemos, o vice-prefeito Adilson Passos, os vereadores Juliana Langner e Samuel Motorista, a secretária de Saúde Amália Cristina, a secretário de governo Ghiovanny Lorusso, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Logística Gil Lorusso, servidores municipais e comunidade.

Durante a reforma, foi realizado a readequação de espaços para acessibilidade, substituição de forro, troca de revestimentos cerâmicos, colocação de novas portas, novas estruturas de cozinha e lavanderia, calçadas, pinturas, entre outros serviços. O investimento total da obra foi de aproximadamente R$100 mil, sendo essa uma verba buscada junto ao Governo do Estado

A prefeita Alcione realizou a prestação de contas sobre a obra e os principais recursos levados a zona rural. A prefeitura ressalta ainda que procura sempre proporcionar aos moradores do campo os benefícios que os da cidade têm.

Além da atenção básica à saúde no próprio bairro, a prefeita destacou que os pacientes da zona rural podem contar com o tratamento especializado fora do domicílio e transporte. Anunciou também a entrega, no mês de julho, de novos ônibus para conforto e segurança do transporte coletivo rural e o novo projeto de subsídio no preço da passagem na circular, para que o custo ao cidadão reduza para R$1,50. Ela também citou que as estradas na zona rural estão em constante manutenção, para correção dos estragos da ação do tempo e do forte tráfego de veículos pesados.

Seguido do ato de entrega oficial, a UBS começou imediatamente a ser utilizada, com consultas médicas, de enfermagem, vacinação e outros atendimentos. Ainda na zona rural, no dia 25, a administração municipal entrega oficialmente a reforma da UBS Otávio Tomaz de Miranda, no Cerrado da Roseira.