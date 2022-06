Com temperatura de até -3,9°C, Paraná tem madrugada mais fria do ano em 44 cidades

As baixas temperaturas do sábado (11) deram as caras novamente na madrugada deste domingo (12), com direito a registro de -3,9°C em General Carneiro e -1,5°C em Pinhão, na região Sul do Estado, e -2,5°C em Guarapuava, no Centro-Sul, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com os registros do órgão, 44 estações meteorológicas registraram as temperaturas mais frias do ano, superando a onda de frio do fim de maio. As mínimas abaixo de zero também chegaram a Pato Branco (-1°C), Ponta Grossa (-0,9°C), Lapa (-0,2°C), Francisco Beltrão (-0,1°C), Cascavel (-0,1°C).

Um pouco acima disso ficaram Palotina (0,6°C), Laranjeiras do Sul (0,6°C), Irati (0,4°C), Foz do Iguaçu (0,4°C), Fazenda Rio Grande (0,4°C) e Colombo (0,4°C). Na faixa de 1°C estiveram Capanema (1°C) e Capitão Leônidas Marques (1,6°C).

"Essa massa polar atua desde o final da semana em toda a região Sul e tivemos o dia mais frio do ano em praticamente todo o Estado, com exceção do Norte Pioneiro, onde o pico foi em maio. O destaque foi para a formação de geadas e frio muito intenso no Sul, Sudoeste e até Oeste do Paraná", explica Samuel Braum, meteorologista do Simepar.

E, segundo ele, a trégua ainda vai demorar. "Esse frio intenso segue na segunda-feira novamente, com valores baixos e possibilidade de geada", completa.

No Paraná, apenas as estações de Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Santo Antônio da Platina, Cambará, Joaquim Távora, Ventania, Nova Fátima e Japira não registraram frio tão intenso quando o mês de maio. Mesmo assim nesses locais a temperatura variou de 1,6°C em Telêmaco Borba a 6,8°C em Cornélio Procópio.

Confira as mínimas para esse domingo de Dia dos Namorados AQUI .

Veja o mapa das temperaturas mais frias do ano: