Piana destaca atuação do Estado para impulsionar a produção de ponkan em Cerro Azul

O governador em exercício Darci Piana destacou a atuação do Estado para impulsionar a produção de ponkan em Cerro Azul, no Vale do Ribeira, durante a abertura da 26ª Festa Nacional da Ponkan, realizada neste sábado (11) na cidade. A fruta se tornou uma das grandes marcas do município, maior produtor nacional do cítrico e responsável por 10% das tangerinas produzidas no País.

“É o produto de ponta aqui do município e está se desenvolvendo muito bem. O Estado está trabalhando para melhorar a qualidade e fazer com que dure mais tempo, para que a fruta seja produzida em épocas diferentes, não apenas no inverno", disse. Esse apoio em pesquisa é do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná).

Ele também afirmou que o Estado tem atuado em conjunto com o setor produtivo para a transformação da fruta em suco, evitando qualquer tipo de desperdício, o que potencializa a produção e agrega mais valor na cadeia produtiva. Piana ainda destacou a importância do município da busca pela Indicação Geográfica, conferida a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem.

Para o prefeito do município, Patrik Magari, a atuação em parceria entre público e privado e o apoio do Estado podem viabilizar ações para impulsionar a venda da fruta em âmbito nacional. “É importante trabalhar de braços dados, poder público e a população, para podermos apresentar bons resultados. O Governo do Paraná tem um olhar sensível para a nossa cidade”, disse.

NÚMEROS– Segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, 80% da tangerina paranaense é colhida no Vale do Ribeira . De acordo com o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, a fruta é a principal fonte de renda da cidade, cuja população em sua maioria ainda vive em áreas rurais.

“São produzidas 4 milhões de caixas de 25 quilos ao ano, o que totaliza 100 mil toneladas produzidas anualmente. É uma produção expressiva e eu não conheço outro local que produza tanto quanto Cerro Azul. É o desafio que nós temos: organizar o produtor, melhorar o desempenho na roça e vender fruta de qualidade em mais tempo no ano”, disse.

As frutas são comercializadas principalmente na região de Curitiba, mas destinadas também a outras regiões do Paraná e a estados vizinhos como Santa Catarina. A área plantada em Cerro Azul chegou a 3.280 hectares em 2019, quase metade do cultivado no Estado, com 7.210 hectares plantados, conforme os dados mais atualizados do Deral. O município respondeu por 43% da produção no Paraná.

Além de Cerro Azul, o município vizinho de Doutor Ulysses, também no Vale do Ribeira, se destaca no cultivo de tangerina. A cultura está presente, ainda, em Rio Branco do Sul, Paranavaí, Itaperuçu, Londrina, Ângulo, Francisco Beltrão, Campo Largo, Castro, entre outros.

PRESENÇAS – Participaram do evento o deputado federal Aroldo Martins; os deputados estaduais Alexandre Curi, Gilberto Ribeiro e Maria Victoria; o presidente da Ceasa, Eder Bublitz; a primeira-dama de Cerro Azul, Cintia Navarrete; o vice-prefeito de Cerro Azul, Edinho Do Baiano; o secretário municipal de Agricultura, Luiz Paulus; a presidente da Câmara de Vereadores, Josieli De Souza; os vereadores Vilson Dos Reis, Toninho Mottim, Santana e André Freitas; e prefeitos e demais autoridades da região.