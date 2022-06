Acidente deixa dois feridos e interdita trânsito na BR-153

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde da quarta-feira (08) deixou duas pessoas feridas e interditou o trânsito na BR-153 em Santo Antônio da Platina.

De acordo com informações do portal de notícias Tá no Site, o acidente envolveu dois caminhões e um automóvel. Um dos caminhões, de transporte de gado, transitava pela rodovia no sentido SAP a Ibaiti e estava realizando a ultrapassagem de outro caminhão que estava na terceira faixa, porém, o motorista acabou sendo fechado pelo outro condutor que voltou repentinamente para faixa principal da pista. Para evitar a colisão, o condutor do caminhão tentou desviar, mas acabou se chocando contra o reboque de um caminhão que transportava soja e transitava na pista contrária.

Com a violência do impacto, a cabine do caminhão que atingiu o reboque ficou destruída, assim como estilhaços de madeira da carroceria do caminhão que transportava soja atingiram um automóvel.

O motorista do caminhão boiadeiro ficou gravemente ferido, assim como o passageiro teve ferimentos médios. Eles foram socorridos pela equipe do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados ao hospital para receber atendimento médico.

Também estiveram no local as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Econorte e Polícia Rodoviária Federal. Com o acidente, o transito ficou bloqueado por cerca de uma hora.