Prefeitura de Jaguariaíva promove espetáculo circense para alunos da rede municipal de ensino

A prefeitura municipal de Jaguariaíva em parceria com a secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) e o Projeto Circo na Escola promoveu, nesta quarta-feira (08), uma apresentação do grupo Circo Urbano, para mais de mil alunos da rede municipal de ensino.

O espetáculo aconteceu na quadra poliesportiva da Escola Maria de Lourdes de Oliveira Taques e encantou os olhos do dos pequenos.

Livre para todas as idades, a apresentação foi totalmente corporal, sem falas, permitindo entendimento inclusive aos deficientes auditivos. “Nossa proposta é levar o circo para dentro da escola, num espetáculo que reúne dança e teatro, visando incentivar as crianças a se expressarem através da arte e a praticarem exercícios e se movimentarem, deixando um pouco o celular de lado”, contou o coordenador da produção, Rodrigo Ziolkowski.

O Circo na Escola tem o patrocínio da Copel e incentivo do Governo do Estado. O projeto visa principalmente divulgar o potencial educativo, formativo e lúdico das atividades circenses. Visando destacar a importância do Circo enquanto parte relevante da cultura corporal e fomentar os valores éticos e morais, fundamentais para a vida em comunidade e para o desenvolvimento pessoal e social, dando resposta a algumas das grandes demandas da sociedade contemporânea.