Novo golpe faz com que homens procurem prostituta na casa de famílias em Jaguariaíva

Os criminosos continuam com a criatividade em alta para fazer vítimas por todas as partes e das mais inusitadas maneiras. Em Jaguariaíva, por exemplo, algumas pessoas tem caído no golpe da falsa prostituta. Além de causar prejuízo financeiro aos “clientes”, os estelionatários também estão causando dor de cabeça a famílias do município que nada tem a ver com a história.

Conforme informou a equipe da Polícia Civil, os suspeitos estão utilizando um perfil falso nas redes sociais com a foto de uma jovem que anuncia seus serviços sexuais. O modo de envolver as vítimas já é antigo, mas ainda segue envolvendo muita gente. Após o primeiro contato, a suposta garota de programa pede um valor via PIX para reservar o horário do programa e passa um endereço, porém, quando a vítima chega ao local, descobre que não existe ninguém que realize tal tipo de serviço.

Além de causar o prejuízo financeiro aos “clientes”, os golpistas estão dando dor de cabeça para algumas famílias que nada tem a ver com a história, uma vez que passam um endereço de alguma residência aleatória e os interessados nos serviços acabam indo até o local a procura da garota de programa, ou seja, constrangimento para ambos os lados. Já os criminosos, somem com o dinheiro.

Ainda segundo as informações apuradas pela reportagem, uma das pessoas que tem tido o endereço utilizado pelos golpistas disse que está tendo dor de cabeça, pois várias pessoas estão indo até sua casa e perguntando se no local mora Anna Delvey que, na verdade, é um fake utilizado pelos golpistas.