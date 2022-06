Prefeitura de Jaguariaíva abre incrições para cursos gratuitos de capacitação

Em busca de criar oportunidades que promovam a profissionalização e geração de renda para as famílias jaguariaivenses, a administração municipal, através do Departamento de Ensino Profissionalizante, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), oferta, em parceria com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), cursos gratuitos de Doces Finos e de Operador de Supermercado.

No curso de doces finos os participantes aprenderão a transformar docinhos tradicionais em doces luxuosos. O curso é voltado para pessoas com idades entre 18 a 29 anos e a escolaridade mínima exigida é o 7º ano do Ensino Fundamental. As inscrições podem ser feitas no período de 09 a 15 de junho. As aulas acontecerão de 27 de junho a 1º de julho, no horário das 13h30 às 16h30.

Para o curso de Operador de Supermercado é preciso ter no mínimo 15 anos e a escolaridade mínima exigida é o 5º ano do Ensino Fundamental. As inscrições ocorrem no período de 13 a 28 de junho. As aulas terão início no dia 04 de julho e término em 06 de outubro e ocorrerão no horário das 19h às 22h, de segunda a sexta. Os participantes irão aprender sobre as rotinas de supermercados, as técnicas de organização, análise de produtos e distribuição nas prateleiras e como atender ao cliente com excelência.

As inscrições, para ambos os cursos, devem ser feitas no Departamento de Ensino Profissionalizante, localizado à Rua Nicanor Soares, nº 255, Centro, no horário das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30. Para realizar a inscrição é necessário apresentar cópia do RG e CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

Maiores informações no Departamento de Ensino Profissionalizante ou através do telefone (43) 3535-9358.