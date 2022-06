Vereador Luciano Vavá cobra melhorias no atendimento de Saúde em Arapoti

Nesta segunda-feira (06), o vereador de Arapoti, Luciano Silva, popularmente conhecido como Vavá, levou para a tribuna da Câmara de Vereadores a situação precária do atendimento de Saúde no município.

Vavá começa seu discurso relatando situações que foram diretamente passadas para seu conhecimento. “Tenho recebido muitas ligações e questionamentos do Hospital 18 de Dezembro, relacionado ao mal atendimento, principalmente na recepção. Claro que não irei citas nomes, mas diante da situação, sugeri que quem foi atingido faça um boletim de ocorrência, para que eles procurem seus direitos com o Ministério Público”, disse.

O vereador ressalta ainda que os responsáveis devem tomar providências do que vem acontecendo no setor. “Vou chamar a atenção da secretaria de Saúde e do Executivo para que eles tomem alguma atitude, porque toda semana recebo uma ligação de alguém dizendo que está sendo mal tratado na recepção. A Saúde precisa ‘tomas as rédeas’ e mudar essa situação, do jeito que está não dá para ficar”, pontua.

Luciano segue sua fala colocando em pauta a situação do Posto de Saúde do distrito de Calógeras e o lanche no ônibus da Saúde. “As pessoas estão tomando chuva esperando atendimento, quando vai ser sanado esse problema? No começo do ano foi prometido uma cobertura para o povo poder esperar com mais confronto, mas ainda não foi feito, por isso estou aqui novamente fazendo essa cobrança. É um absurdo ver as pessoas passando por isso. Além disso, o lanche no ônibus da Saúde é uma pauta de extrema importância, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um café preto e tem que passar várias horas sem comer durante o trajeto para a consulta. Cobro novamente a secretaria de Saúde e o prefeito, para que deem mais dignidade para a população arapotiense”, finaliza.