Jaguariaíva realiza Semana do Meio Ambiente focada na preservação e no destino correto lixo

A Semana do Meio Ambiente foi marcada por várias ações no município de Jaguariaíva, fortalecendo o trabalho que a administração municipal já realiza o ano todo, sobretudo nas questões envolvendo a necessidade de reduzir e reciclar o lixo, além de manter a cidade limpa. As atividades foram lideradas pela Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente (SETMA), com apoio de outras secretarias e empresas.

No dia 1, em conjunto com a Klabin, a programação incluiu limpeza pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística (SEDUL) e plantio de árvores por alunos da rede municipal de ensino em área no Primavera III, onde existia o descarte incorreto do lixo pela população. As equipes e secretárias Sandra Negrini (SETMA), Erla Mello (SMECEL), funcionários da empresa parceira, servidores da SEDUL, secretaria de Comunicação Social e agentes comunitários da secretaria Municipal de Saúde participaram.

No Bota Fora de Lixo Eletrônico, na Estação Cidadã, entre os dias 1 e 3, houve oportunidade de descarte correto de peças equipamentos sem condições de uso, como computadores, celulares, câmeras fotográficas, baterias, entre outros itens que serão transformados em outros materiais ou finalizados sem agredir o meio ambiente.

Responsáveis por separar do lixo doméstico os recicláveis, que chega misturado e muitas vezes mal-acondicionado na coleta comum, os integrantes da Associação Amigos da Natureza foram homenageados. Eles também participaram de palestras sobre preservação. O evento ocorreu dia 2, no Cine Teatro Valéria Luercy, com os palestrantes Eloirdes Miranda de Mello, da empresa parceira BO Paper, Thiago Pomkerner, engenheiro florestal da SETMA, e Ivan Loureiro, chefe da Regional de Instituto Água e Terra (IAT) Ponta Grossa. Alunos da rede estadual e Escola São Judas Tadeu (Apae) prestigiaram.

Finalizando, dia 3, houve panfletagem para divulgação do Recicla Jaguariaíva. Iniciado neste dia 6, com ele a administração municipal dá mais uma opção à população de recolhimento dos recicláveis, via caminhão que passa na porta de casa em dias e horários marcado nos bairros e diariamente no centro da cidade. O objetivo é deixar a cidade limpa e o meio ambiente mais preservado, funcionando conjuntamente com a troca por hortifrutis no Programa Feira Verde da administração municipal.