Operação da PM fiscaliza locais com grande concentração de pessoas em Curitiba

Para intensificar o policiamento em locais de grande circulação de pessoas e coibir crimes, a Polícia Militar do Paraná executa a Operação Garantia. Com fiscalização em bares, restaurantes e comércio de Curitiba, principalmente nos bairros Centro Cívico e Alto da XV, a ação deverá durar durante todo o final de semana.

A intenção é aumentar o policiamento ostensivo, com ações preventivas e repressivas, por meio de abordagens policiais, fiscalizações de veículos, bem como reforço e otimização do policiamento nos locais de grande circulação de pessoas.

A operação iniciou nesta quinta-feira (02) e é desenvolvida pelo 1º Comando Regional, com policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do 20º BPM, além de outras unidades subordinadas ao comando, que atuarão em apoio às ações preventivas e operacionais.

De acordo com o comandante do 1º Comando Regional de Polícia Militar, coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, a intenção da ação, além de reforçar a segurança, é atrair mais turismo.

“A Operação Garantia, desenvolvida pela PM e com apoio da Abrasel, Guarda Municipal e Polícia Civil, busca trazer mais segurança e tranquilidade aos clientes, donos de estabelecimentos como bares, restaurantes e lanchonetes, aos colaboradores desse tipo de economia, às regiões onde há exploração gastronômica, atraindo mais turismo e garantindo que a economia da cidade desenvolva.”, afirmou.

Além do policiamento, a ação também tem caráter educativo e informativo, com a distribuição de cartazes nos estabelecimentos parceiros. “Faz parte da Operação Garantia a conscientização, tanto sobre a importância do registro dos boletins de ocorrências, como sobre os cuidados que o cliente deve ter. O Boletim de Ocorrência faz com que a Polícia Militar planeje melhor a suas ações, tenha uma radiografia de onde acontecem os crimes, horários, dias da semana e modo de agir dos criminosos”, disse.

A operação também conta com a aprovação e o apoio de empresários locais. A integração das entidades, para o empresário Délio Canabrava, é essencial. “Essa união é muito importante, pois o bem comum é o que todos estamos buscando. Eu estou aqui no bairro há 50 anos, realmente precisa-se do esforço de todos, tanto do cidadão, quanto do empresário e do poder público”, afirmou.

O diretor-geral da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel), Luciano Ferreira Bartolomeu, ressaltou que a parceria é fundamental. “É uma união que transforma. Juntamos a Polícia Militar, que sempre foi parceira da Abresel, e setores comerciais, mas também agora a Polícia Civil e Guarda Municipal, para que pudéssemos fazer uma operação para mais policiamento e conscientização”, disse. “Se todos trabalharmos integrados, conseguiremos diminuir o crime na nossa cidade”.