Velório é interrompido e corpo apreendido pela Polícia Civil

Um caso inusitado aconteceu durante um velório que era realizado nesta quinta-feira (02) no município de Ivaiporã, interior do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Civil, familiares e amigos de Crisio Espírito Santo, de 69 anos, mais conhecido como “Baitaca”, realizavam o velório no Clube dos Escoteiros. Até então, apesar da tristeza dos seus entes queridos, tudo corria de maneira normal, pois a causa da morte seria natural. Porém, uma denúncia feita ao Ministério Público deu conta de que o homem, na verdade, teria sido envenenado.

Diante da suspeita, foi determinado que a equipe do IML (Instituto Médico Legal) recolhesse o corpo do idoso para que fosse submetido a exames que pudessem confirmar ou refutar a informação. Com isso, o corpo foi levado para realização da necropsia e, em seguida, liberado aos familiares para que possam, enfim, se despedir do seu “Baitaca”.

O caso segue sendo investigado.