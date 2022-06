Funcionário encontra R$ 60 mil em jóias roubadas abandonadas em depósito de supermercado

A Polícia Civil informou nesta terça-feira (02), que um funcionário do supermercado Kelve do município de Arapoti encontrou uma embalagem contendo diversos utensílios valiosos, entre relógios, colares, brincos, anéis e outros ornamentos.

O valioso achado é proveniente de furto ocorrido a uma residência da própria cidade no mês de fevereiro.

Conforme os investigadores, o funcionário encontrou o “pacote” enquanto organizava o depósito do supermercado em que trabalha. Ele imediatamente entrou em contato com a Polícia para entregar os produtos encontrados. No local, foi verificado através das câmeras de monitoramento, que um rapaz havia invadido o depósito no final da madrugada do mês de fevereiro deste ano, porém, apenas havia consumido alimentos e saído depois de um tempo.

Ocorre que este suspeito, dias depois, foi preso pela polícia justamente por ter cometido vários furtos na cidade e na região. Através de análise dos objetos recuperados e das imagens das câmeras de monitoramento, os investigadores constataram que no mesmo dia em que ele invadiu o depósito, minutos antes, teria invadido uma residência na cidade e furtado várias joias, avaliadas em aproximadamente R$ 60 mil.

A equipe fez contato com a vítima, a qual esteve na sede da Polícia Civil e reconheceu as joias como sendo de sua propriedade. A Polícia Civil ressaltou que, embora o caso já estivesse esclarecido e, inclusive, o autor preso, somente foi possível a recuperação do patrimônio da vítima graças à honestidade e ao bom caráter do funcionário que encontrou os produtos e, sem qualquer dúvida, acionou a polícia para restituí-los a quem de direito. Graças a essa nobre atitude, a vítima conseguiu reaver seu patrimônio.