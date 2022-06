Siqueira Campos promove 1º Festival de Inverno com o tema “Gastronomia e Tradição”

A prefeitura de Siqueira Campos através do Departamento de Cultura está promovendo o 1° Festival de Inverno de Siqueira Campos com o tema “Gastronomia e Tradição”. O evento vem para trazer a população siqueirense e região a riqueza culinária tradicional da cidade.

O impulso principal para a celebração foi pensando na gastronomia, assim como tantas outras atividades culturais, mas que essa em especial merece um espaço no nicho cultural local, fomentando além do tradicionalismo a comercialização e apresentação de produtos.

Sendo assim, o objetivo principal é a apresentação de produtos gastronômicos locais, em destaque o pastel de polvilho, que é patrimônio cultural imaterial, e a pamonha que é um dos produtos derivados do milho, grão mais consumido no município.

O festival irá contar com atrações como Concurso Miss Festival de Inverno Siqueirense; Concurso Gastronômico: melhor pastel de polvilho; Concurso Gastronômico: melhor pamonha; Apresentação de Artistas da Cidade; Praça de alimentação e área de brinquedos para crianças; Bingo.

O festejo será localizado na Praça Frei Alfredo Lazarotto, n. 100, no Pavilhão de Festas do Santuário, no dia 25 de junho (sábado) das 17h00 às 22h00.

Para mais informações deve-se acessar o site da prefeitura e conferir o edital completo ou através do telefone (43) 98437-6305.