Polícia Civil divulga pontos de coleta da campanha Aquece Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está fazendo parte da campanha Aquece Paraná 2022. Nesta quarta-feira (01) foram divulgados os seis pontos de coleta para arrecadação de cobertores e roupas. A campanha começou no dia 17 de maio e vai até o dia 28 de junho.

Os itens de vestuário e cobertores podem ser entregues na Delegacia da Mulher, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Delegacia do Adolescente, Delegacia de Delitos de Trânsito, Instituto de Identificação do Paraná ou ainda no Departamento da Polícia Civil, todos em Curitiba.

A campanha, promovida pelo Governo do Estado, ajuda a trazer conforto e dignidade à população em situação de vulnerabilidade social nos dias de inverno intenso. No ano passado, foram arrecadados mais de 50 mil itens, entre vestuário e cobertores.

O cidadão também pode doar pelo aplicativo Paraná Solidário. É necessário baixar o app, se cadastrar, colocar o item da doação e escolher a instituição de destinação da doação. Confira mais informações em www.aqueceparana.pr.gov.br .