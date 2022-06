Renan de Oliveira entrevista vereador Luciano Vavá de Arapoti no programa Conversa com Chimarrão

Na noite desta terça-feira (31), o programa Conversa com Chimarrão recebeu o vereador de Arapoti, Luciano Ferreira da Silva, popularmente conhecido como Luciano Vavá, que comentou um pouco sobre sua trajetória na política e também sobre a atual administração da prefeitura.

O entrevistador Renan de Oliveira começa a conversa perguntando ao vereador como começou seu interesse pela política. “A política para mim foi uma surpresa, mas sempre tive um bom relacionamento com as pessoas, penso que isso vem de berço, uma qualidade que veio da minha mãe. Sempre me comuniquei muito bem e vários amigos meus falavam ‘Vavá porque você não vai para a política’ e eu sempre respondia ‘Olha gente, não é fácil, é uma responsabilidade imensa’. O tempo passou e fui acreditando que sim, eu poderia criar uma política nova e tentar mudar a vida das pessoas. É dessa forma que penso’, explica Vavá”.

Renan comentou sobre como está sendo o retorno da população diante do trabalho que Luciano vem desenvolvendo. “Só tenho a agradecer, fui o vereador mais votado de Arapoti na última eleição, e a confiança que a população tem depositado é o que passo para as pessoas hoje”, conta Luciano.

Durante o bate-papo, Vavá pronuncia-se sobre a condução do município pelo atual prefeito, Irani Barros. “Costumo dizer que hoje sou oposição, mas uma oposição que também aprova projetos bons. Apesar disso, acredito no trabalho do prefeito, sei que tem vontade de fazer, mas existem várias pessoas por trás isso, como secretários e comissionados. Então, acredito que ele tem uma boa vontade de fazer uma Arapoti melhor, porém também acho, sendo sincero, que a administração atual deve ser mais voltada mais para as pessoas. Não é nada pessoal, acho sim, que pode melhorar e também estou aqui para ajudar a acontecer”, disse.

Renan aproveita o gancho da conversa e comenta sobre a “oposição inteligente”, descrita na fala anterior de Vavá. “Digo assim que a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo devem andar lado a lado, mesmo alguns sendo oposição. Temos que reconhecer quando o trabalho é bom e beneficia a população”, explica Luciano.

Renan segue o diálogo pontuando sobre um recente projeto solicitado de empréstimo para o Poder Executivo. “É um empréstimo altíssimo, R$ 10 milhões, e o empréstimo deve ter um projeto destinado para onde ele vai. Esse projeto, quando chegou até a mim, fui uma das primeiras pessoas a questioná-lo, pois não tinha uma especificação para onde ele seria destinado. A população, principalmente, tem que ser a primeira a saber onde estamos investindo seu dinheiro. Por isso questionei e sempre questionarei quando for direito do povo”, explica o vereador.

Uma das pautas tratadas foi a saída de uma secretaria, que entregou seu cargo com uma semana de atuação. “Não sei dizer qual o motivo pelo qual ela saiu, e acho também que ela não precisaria disso, por ser uma pessoa que já possui um poder aquisitivo. Apesar de tudo, acredito que se ela saiu, foi por um bom motivo”, conta Luciano.

Vavá finaliza deixando uma mensagem para ouvintes e leitores da Folha. “Agraço a equipe da Folha do fundo meu coração por essa oportunidade de estar com vocês. Foi um momento de satisfação e alegria poder estar aqui contando um pouco sobre minha história e sobre meus objetivos com a população arapotiense”, finaliza.

Assista a entrevista completa: