Criminosos utilizam nome de juiz para dar golpes em Jaguariaíva

A Polícia Civil do município de Jaguariaíva emitiu nesta quarta-feira (01) um alerta para população do município sobre um golpe de estelionatários que tem como principal alvo motoristas de aplicativo ou taxistas.

De acordo com a PC, os criminosos estão telefonando para órgãos públicos solicitando a indicação de motoristas para trabalhar para um juiz da comarca da cidade. Com o nome do motorista em mãos, eles pedem que seja realizada a compra de produtos a serem entregues para o juiz sendo que o valor será reposto. Em seguida, realizam um depósito falso a cima do valor das compras e pedem que o motorista realize o reembolso da diferença. O problema é que não existe nenhum juiz solicitando o serviço e o motorista se torna vítima de um golpe.

Ainda de acordo com a PC, no início do ano um taxista do município acabou caindo no golpe e depositou o valor solicitado, mas depois descobriu que o deposito que havia recebido era falso e ele havia ficado no prejuízo.