Jovem é presa após esfaquear homem em Arapoti

Uma jovem foi presa na manhã da última segunda-feira (30) acusada de esfaquear seu companheiro, um homem de 35 anos. A situação foi registrada no município de Arapoti.

De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações apontam que, por volta das 23h00 do domingo (29), policiais militares foram acionados para ir ao Hospital Municipal 18 de Dezembro onde um paciente havia dado entrada no Pronto Socorro após ser esfaqueado. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de saúde para averiguar a situação. No local, os agentes conversaram com o homem que passou a relatar que foi esfaqueado por sua convivente após pedir a separação.

Durante as diligências, os policiais foram até a casa da suspeita, mas ela não foi encontrada. No local, os policiais apreenderam a arma utilizada no crime. Em seguida, a equipe foi até a casa de familiares em busca da agressora, sendo que ela foi encontrada e presa. Indagada sobre a situação, ela confessou ter tido um desentendimento com o homem sendo que, após ter sido esfaqueado, ele ainda teria ido até a sua casa armado com uma espingarda, mas acabou desmaiando devido aos ferimentos. Nesse momento, a vítima teria levado mais golpes de faca desferidos pela jovem.

Frente aos fatos, ela foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.