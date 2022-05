Atividades de conscientização e novo programa de reciclagem marcam Semana do Meio Ambiente em Jaguariaíva

Sempre preocupada com as questões ambientais, buscando o melhor para as pessoas e o futuro das próximas gerações, a administração municipal, por meio da secretaria de Turismo e Meio Ambiente (SETMA), promove atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho.

As atividades têm início no dia 1º de junho, às 8h30, quando acontecerá uma ação ambiental no bairro Primavera, em área da empresa Klabin, onde ocorre sistematicamente o descarte incorreto de lixo. No mesmo dia, no período da tarde a partir das 14h, na Praça Getúlio Vargas, Campanha de Conscientização e Lançamento do programa “Recicla Jaguariaíva”.

No dia 2, às 14h, encontro de conscientização ambiental “Não espere a última folha cair, faça a sua parte”, no Cine Teatro Valéria Luercy. E de 1º a 3 de junho, das 8h às 17h, na Praça Getúlio Vargas, o “Bota Fora de Lixo Eletrônico”, onde poderão ser entregues som, vídeo game, aquecedores, ar condicionado, baterias de celular, carregadores, celular, entre outros.

“Todas essas ações visam, antes de tudo, a preservação do meio ambiente, o respeito à natureza, a prevenção a doenças, geração de renda e conscientização em relação à produção do lixo, trabalho, tempo e investimentos para recuperação do aterro”, informa a secretária da SETMA, Sandra Negrini.

Recicla Jaguariaíva

O programa “Recicla Jaguariaíva, cidade limpa começa em casa”, que visa a preservação ambiental, terá início no dia 06 de junho, depois do lançamento oficial durante a Semana do Meio Ambiente, e o trabalho de conscientização e divulgação nas escolas, comércio, rádio e redes sociais.

Importante salientar que o “Recicla Jaguariaíva” vai funcionar paralelamente à coleta de lixo domiciliar e as trocas no Feira Verde, um complementando o outro, buscando minimizar os danos e os custos gerados pela produção de lixo.

“Da nossa parte, buscamos fazer todo o possível para diminuir os danos causados com o lixo, buscando um novo modelo de coleta e destinação final do lixo domiciliar, o fortalecimento do programa Feira Verde, e agora a Coleta Seletiva, passando em dias específicos nos diferentes bairros, coletando o lixo reciclável separado pelos moradores”, acrescenta a prefeita Alcione Lemos.

Klabin realiza evento na semana do Meio Ambiente em Jaguariaíva

A Klabin, realizará uma ação em parceria com a prefeitura de Jaguariaíva para contribuir com a educação ambiental da comunidade local e com alunos de escolas do município. O evento será realizado no dia 1º de junho, com a participação de colaboradores da Klabin das equipes de Responsabilidade Social e Relações com a Comunidade, Meio Ambiente, Silvicultura e Proteção Patrimonial que atuam nessa cidade, além de funcionários da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, e da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da gestão atual.

Na ocasião, alunos do 5° ano da Escola Municipal Prefeito Aristides Soares realizarão o plantio de mudas nativas de grande porte na Fazenda Jaguariaíva, área de propriedade da Klabin, em um local onde está ocorrendo despejo de lixo de forma clandestina por terceiros, e agora será revitalizado. Além disso, os agentes de saúde distribuirão informativos para a orientação sobre a nova proposta de coleta seletiva municipal, visando a conscientização dos moradores vizinhos da fazenda, para que este tipo de impacto não ocorra mais.

A Klabin e a Prefeitura Municipal de Jaguariaíva são parceiras em outras iniciativas e projetos há muitos anos, e este será mais um evento colaborativo de grande importância.