Fortes chuvas deixam estragos pelo município de Wenceslau Braz

Na tarde desta segunda-feira (30), fortes chuvas atingiram a região do Norte Pioneiro. Por volta das 10h00, Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um a Alerta Laranja de tempestade, prevendo chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60-100 km/h, e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

ESTRAGOS

No município de Wenceslau Braz, vídeos gravados por internautas mostram a força das águas, resultando em diversos estragos pela cidade.

Pelas estradas, as aguas da chuva foram tão intensas que se formaram enxurradas, se tornando um perigo para a população em residência, pedestres e até mesmo veículos. Os locais mais atingidos foram entre o Centro e a Vila Toyoki com enchente na Av. Augusto Paschoal da Silva, na região do Ginásio de Esportes e na Rua Papa João XIII.

Nas estradas, imagens também dos internautas mostram queda de árvores na PR-422, entre os municípios de Wenceslau Braz e Tomazina. Os galhos foram quebrados pelo forte vento e invadiram a pista que ficou algumas horas sem possiblidade de trânsito.

Ainda em Wenceslau Braz, a Granja Felix, localizada no bairro Rural Ribeirão Novo, teve o telhado destruído pelo vendaval da tempestade. De acordo com o proprietário, Donizete Cruz Teixeira, o prejuízo total de seu estabelecimento de trabalho é de aproximadamente R$ 15 mil. Apesar do transtorno, a boa notícia é que não houve nenhum ferido.

Granja destelhada

Além do mais, a Sanepar informou que a unidade de captação de água de foi inundada pela chuva e, por isso, a produção de água foi paralisada, afetando o abastecimento em toda cidade.

Confira vídeos enviados pelos internautas: