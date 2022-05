Jaguariaíva promove dia especial para saúde da mulher neste sábado

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, através da secretaria municipal de Saúde (SEMUS), irá realizar uma ação especial para o cuidado com a saúde da mulher no próximo sábado (04).

Conforme divulgou em suas redes sociais, o “Sábado Rosa” irá contar com várias ações voltadas para o público feminino como, por exemplo, a realização de exames de mama, coleta de exame preventivo, solicitação de mamografias e sala de vacinas.

Além da ação voltada a saúde da mulher, a secretaria de Saúde também irá promover uma ação de cobertura vacinal no município. Serão ofertadas vacinas na Sala de Vacina para imunização contra a Covid-19 e a Influenza. Podem estar recebendo as vacinas crianças idade entre cinco a 12 anos, adolescentes com idade de 13 a 17 anos e população adulta dos 18 aos 59 anos, assim como idosos com idade superior os 60 anos, além das gestantes.

A ação acontece na Unidade Básica de Saúde Dr. Hélio Araújo de Mais, no Centro, entre as 08h00 e as 12h00 e das 13h00 às 17h00.