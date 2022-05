PCPR apreende 145 quilos de maconha e prende homem em Santo Inácio

A ação teve apoio da Polícia Militar do Paraná.

Dentro do veículo, foi localizada a droga, R$ 567 e um celular, que foram apreendidos. O condutor afirmou que havia saído de Cascavel, região Oeste do Estado, e seguia para Sorocaba (SP).

O homem, de 21 anos, dirigia um veículo em alta velocidade na PR-340. Os policiais civis o perseguiram e precisaram atirar nos pneus do automóvel para que o suspeito parasse.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu 145 quilos de maconha e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas em Santo Inácio, na região Norte do Estado.

