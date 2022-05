Chuva forte causa enxurradas em Wenceslau Braz, veja os vídeos

As fortes chuvas que chegaram no Norte Pioneiro na madrugada desta segunda-feira (30) tem causado estragos e transtornos na região.

No município de Wenceslau Braz, vídeos gravados por internautas mostram a força das águas que causaram enxurradas em diferentes pontos da cidade gerando transtornos para população que teve de se virar como pode. Os locais mais atingidos foram entre o Centro e a Vila Toyoki com enchente na Av. Augusto Paschoal da Silva, na região do Ginásio de Esportes e na Rua Papa João XIII.

Ainda na tarde desta segunda-feira, internautas registraram quedas de árvores e galhos que obstruíram o trânsito no trecho da rodovia PR-422 que liga os municípios de Wenceslau Braz a Tomazina.