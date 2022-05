Ventos fortes derrubam arvores na PR-422 entre Wenceslau Braz e Tomazina

Confira a situação no vídeo abaixo:

Na tarde desta segunda-feira (30), fortes chuvas atingem a região do Norte Pioneiro. Por volta das 10h00, Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta Alerta Laranja de tempestade, prevendo chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60-100 km/h, e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

