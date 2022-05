Prefeitura de Jaboti recebe pick-up 0 km para reforçar a frota

A prefeitura municipal de Jaboti recebeu, na semana passada, mais um veículo para reforçar a frota do município.

O novo utilitário, uma pick-up VW/Saveiro cabine dupla foi entregue 0 km para a secretaria municipal de Saúde e deve ser utilizado pela equipe de agentes de endemias nos deslocamentos para os trabalhos realizados no município. A aquisição do automóvel foi realizada com recursos próprios da prefeitura.

O prefeito da cidade, Regis William, comemorou a nova conquista e falou sobre a utilização do automóvel. “Ficamos felizes em estar atendendo a um pedido antigo da secretaria municipal de Saúde que é este automóvel que será utilizado pelos agentes de endemias facilitando e trazendo maior agilidade na execução de seus serviços”, disse o prefeito.

O chefe do Executivo ainda destacou a importância do trabalho realizado pela equipe. “O Paraná como um todo está em uma luta em combate a Dengue que é uma doença perigosa. Esses profissionais realizam um importante trabalho vistoriando imóveis residenciais, públicos e comerciais em busca de focos que podem ser criadouros para o mosquito da Dengue. Além disso, irá contribuir com o deslocamento para outras atividades”, comentou.