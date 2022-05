Prefeitura de Jaguariaíva entrega notebooks para professores das escolas rurais

A prefeitura municipal de Jaguariaíva através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), realizou na semana passada, a entrega de notebooks para os professores que atuam na área rural do município, visando levar mais inovações tecnológicas para os setores educacionais.

Durante a entrega, os professores receberam toda a orientação necessária em relação aos aparelhos. “Agora, todos os professores da rede municipal estão equipados e dispostos a ministrar e planejar suas aulas com mais facilidade, aplicando os conceitos e possibilidades que a tecnologia oferece, colaborando com a melhoria dos resultados e desenvolvendo novos hábitos tecnológicos, hoje tão presentes nas escolas. Com novos equipamentos e possibilidades a educação municipal só poderá melhorar e alavancar cada vez mais os índices pedagógicos propostos”, afirma a secretária da SMECEL, Erla Mello.

Foram adquiridos mais de 150 notebooks, distribuídos aos docentes da rede municipal de ensino, através de um termo de uso e guarda, com utilização em classe e atividades extraclasses, num investimento de R$ 5.487,80 por equipamento.

A prefeitura relembra que, a preparação de todos os notebooks foi realizada por funcionários do Departamento de Tecnologia e Informação, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, assim como os profissionais de tecnologia da informação da SMECEL, que continuarão prestando atendimento quanto à manutenção e formatação dos equipamentos.