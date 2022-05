Museu Conde Francisco Matarazzo reabre com exposição sobre a era da comunicação em rádio e TV

Após realizar reparos na cobertura do Museu Histórico Municipal Conde Francisco Matarazzo, a administração municipal, através do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), informa a reabertura do espaço e lançamento de nova exposição, intitulada “A Era da Comunicação em Rádio e TV”.

Disposta nas salas internas, a nova exposição tem peças como vitrola, discos de vinil, TV’s de tubo em madeira, entre outras, que ilustram um pouco da trajetória e desenvolvimento da comunicação e seus precursores. O destaque é para o espaço da Rádio Jaguariaíva, emissora com 74 anos que, inicialmente como AM, hoje FM 99,7, é patrimônio municipal e tem capítulo importante na história jaguariaivense, levando informação e utilidade pública na cidade e zona rural.

Simultâneo à nova exposição, no salão de entrada, o visitante poderá apreciar ainda a mostra permanente do museu, sobre as “Indústrias Matarazzo em Jaguariaíva”, além de fotos da Associação Atlética Matarazzo.

O museu municipal fica no Km 213 da PR-151 e estará aberto à comunidade de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30, de 30 de maio a 14 de outubro. Para atendimento especial de grupos em horários diferenciados é necessário agendamento prévio pelo telefone (43) 3535-9370 ou via email [email protected]