Aquece Paraná terá postos de coleta em um dos maiores eventos de inovação do Brasil

A campanha Aquece Paraná 2022 disponibilizará postos de coleta de agasalhos de cobertores durante o Visasoft Connect 2022 , um dos maiores eventos na área de inovação aplicada aos negócios, com mais de 150 palestras e expectativa de receber 10 mil participantes.

A iniciativa é da Superintendência Geral de Inovação e da Superintendência de Ação Solidária, com apoio da organização do evento, e visa ampliar a participação na campanha em prol dos paranaenses mais vulneráveis durante o inverno.

Para o superintendente Geral de Inovação, André Telles, essa iniciativa vem ao encontro das diretrizes do evento, que visa promover a inovação como um dos pilares para o desenvolvimento social e econômico. “Chegou a hora do ecossistema de inovação paranaense mostrar sua força solidária”, afirmou.

“Se cada um de nós ajudar com pouco, certamente faremos a diferença”, convida a superintendente de Ação Solidária do Paraná, Cristina Ricordi. “Mais um inverno rigoroso está chegando e neste momento o papel da ação solidária é trazer mais carinho e conforto para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Esta ajuda é imprescindível para permitir que diversos paranaenses mantenham sua dignidade”.

A doação de cobertores é o foco da campanha, mas também serão aceitas roupas de inverno novas ou em bom estado de uso. Os itens podem ser levados até os quartéis do Corpo de Bombeiros e escritórios regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho espalhados pelo Paraná ou por meio do aplicativo Paraná Solidário, que conecta o doador com as instituições.

O evento vai acontecer no Expo Unimed, em Curitiba, nos dias 22, 23 e 24 de junho.

Para conferir mais informações e os endereços dos pontos de coleta em cada município, basta acessar o site da campanha ( www.aqueceparana.pr.gov.br ). A arrecadação vai até 28 de junho.