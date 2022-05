Aquece Paraná distribui primeiras doações aos municípios

O Aquece Paraná foi lançado no dia 17 de maio e as doações já estão chegando aos municípios paranaenses. Essa grande corrente de solidariedade que vai aquecer o inverno de famílias vulneráveis do Estado já chegou a Quitandinha, Fazenda Rio Grande e Palmeira. As entregas contaram com a colaboração da Defesa Civil.

As entregas foram feitas diretamente para as Secretarias de Assistência Social dos municípios. Elas organizam a distribuição às famílias que mais necessitam de ajuda nesse momento. Nos próximos dias as entregas ocorrerão nos outros municípios do chamado “Corredor do Frio”, que engloba o Sudoeste, o Centro-Sul, a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral.

“O Aquece Paraná é indispensável para atender as famílias mais vulneráveis do Estado. Com as arrecadações que estamos recebendo, conseguimos chegar a essas famílias e fornecer condições para enfrentar o inverno de forma digna. Juntos nós formamos uma corrente de solidariedade e ganhamos força para conseguir fazer a diferença para aqueles que mais precisam”, afirma a primeira-dama e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa.

“A primeira entrega da campanha Aquece Paraná já foi feita e estamos imensamente felizes de poder proporcionar um inverno mais aconchegante para as famílias paranaenses que mais precisam. Cada doação é importante. Elas farão total diferença nesse momento. Só temos a agradecer por cada um que está contribuindo”, afirma a superintendente de Ação Solidária do Paraná, Cristina Ricordi:

"O Aquece Paraná já virou uma tradição aqui no Estado. O Governo do Paraná, através da Superintendência Geral de Ação Solidária, com a colaboração da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e da Defesa Civil, atua para dar esse alento para a população mais vulnerável. Não podemos esquecer que a solidariedade nessa época é muito importante, ainda mais que o frio nessas próximas semanas promete ser intenso", completa o secretário Rogério Carboni.

O Governo do Estado está arrecadando cobertores, casacos e outros tipos de agasalhos. Saiba mais detalhes da campanha AQUI .