EaD da UEPG ofertará 3.660 novas vagas em cursos de graduação e especialização

O Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Nutead – UEPG) abriu 3.660 novas vagas de cursos de graduação e especialização lato sensu. As vagas estarão disponíveis para os anos letivos de 2023 e 2024. O Nutead é um órgão suplementar que fornece suporte para todos os cursos e programas semipresenciais e a distância existentes na instituição.

As mais de 3 mil novas vagas foram aprovadas em diferentes momentos pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Em março, 2.160 vagas foram aprovadas na primeira fase de avaliação de propostas de cursos superiores conveniados à Universidade Aberta do Brasil (UAB). Essas propostas deveriam ser referentes às demandas formativas de agentes públicos municipais, estaduais, federais e do desenvolvimento local ou regional.

Nesta semana, a Capes divulgou o resultado da segunda fase de avaliação, em que foram aprovadas outras 1.500 vagas em cursos de nível superior da UEPG, que serão ofertados até 2024.

Além do maior número de vagas para alunos, o Nutead passa a contar também com novas opções de cursos: a partir de 2023 serão ofertados oito novos cursos, totalizando 20, entre graduação e pós-graduação.

Segundo a diretora do Nutead, Patricia Vosgrau de Freitas, no processo de formulação das propostas de novos cursos e a oferta dos já existentes foram consideradas as demandas formativas locais e regionais. “Este resultado materializa um processo de expansão da democratização de acessos, tanto ao Ensino Superior, quanto ao de auto formação, possibilitada pelos cursos de especializações”, destaca.

São cinco cursos para tecnólogos nas áreas de Mineração; Gestão da Cultura; Gestão Hospitalar; Segurança Pública; e Tecnologia em Gestão Pública. Na graduação, serão ofertados até 2024: Pedagogia; Letras (Português/Espanhol); Matemática; Computação; Geografia e Educação Física.

Já na Pós-Graduação o Nutead passa a oferecer os programas de Gestão Pública Municipal; Educação Digital; Gestão em Saúde; Gerontologia e Gestão Educacional: Organização Escolar; Língua e Ensino: Interculturalidade; Trabalho Pedagógico; Alfabetização e Letramento; Docência na Educação Infantil; e Educação Física Escolar. As vagas serão distribuídas nos polos de apoio presencial.