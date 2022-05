Após dois anos Jaguariaíva volta a realizar “O Dia do Desafio” presencialmente

Após dois anos suspensas devido a pandemia da Covid-19, o município de Jaguariaíva voltou a realizar as atividades do Dia do Desafio. As ações de forma presencial estão sendo promovidas nesta quarta-feira (25).

De acordo com informações da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, através do Departamento de Esporte, estão sendo promovidas atividades de alongamento e caminhada que partiu da Praça Getúlio Vargas.

O objetivo do Dia do Desafio é estimular a população a realizar a prática de atividades físicas e combater o sedentarismo, melhorando assim a qualidade de vida. A proposta é que, das 00h00 as 21h00 do Dia do Desafio, as pessoas realizem algum tipo de exercício por ao menos 15 minutos. Apesar da data ser simbólica, a recomendação é que esta se torne uma prática diária em prol do bem estar e saúde.

As pessoas que tiverem interesse em registrar sua participação do Dia do Desafio podem realizar seu cadastro no site do Sesc Paraná através do endereço eletrônico www.sescpr. Com.br/ddd ou divulgando fotos e vídeos com a hashtag #diadodesafio marcando os perfis do Sesc @Sesc_Pr e do Departamento de Esportes @esportejaguariaiva.