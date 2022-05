Casos positivos de Covid sobem quase 50% em uma semana no Norte Pioneiro

Depois de quase três meses de estabilidade, com poucos casos positivos e sem mortes, a Covid-19 voltou a apontar um novo índice de crescimento da doença.

Ainda que a vacinação venha impedindo que o aumento das mortes atinja a mesma proporção das primeiras ondas da pandemia, as últimas semanas geraram um alerta que começou a atentar a população.

No Norte Pioneiro, os 22 munícios da 19° regional de Saúde, somavam juntos, no dia 17 de maio, 1147 casos da doença. Já de acordo com o último boletim divulgado, a região totaliza agora 1699 casos ativos da doença, o crescimento indica um aumento de 48,13%.

Na cidade de Ribeirão Claro, em menos de uma semana os casos foram de 77 para 194 ativos, sendo assim o município lidera o “ranking” de maior número de caso. Já em Jacarezinho, somente nesta segunda-feira (23), foram diagnosticados 62 novos casos, totalizando 179 pacientes ativos. Atrás destes, ficam os municípios de Santo Antônio da Platina com 160 casos, Ibaiti com 92, Cambará 84, Siqueira Campos com 57, Santana do Itararé com 43 e Wenceslau Braz com 41. Os demais municípios seguem uma margem entre 10 e 20 casos ativos.

Embora o número da doença esteja aumentando, a boa notícia é que o de mortes segue parado. Conforme a Secretaria de Estado da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) o número de óbitos no mês de maio é menor que no mês de abril (102 óbitos em abril e 76 em maio).

Apesar da desobrigação do uso de máscara, as autoridades reforçam a recomendação da utilização de máscaras em alguns casos. Acrescentam que, a utilização é uma recomendação, mas há excepcionalidades onde o uso é indispensável, como em atendimentos em unidades de saúde, locais com aglomerações e por pessoas elencadas como grupos de risco. “A não obrigatoriedade do uso não significa que a máscara passou a ser inutilizável. Desde o início da pandemia tem-se recomendado o uso e por mais de um ano a população pode comprovar a efetividade do uso que tanto nos poupou do vírus da Covid-19”, disse Marcelo Nascimento e Silva, diretor da 19° Regional de Saúde.

VACINAÇÃO

Divulgada na última quinta-feira (19), a nova edição do Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz reforçou a preocupação com a estagnação do crescimento da cobertura vacinal na população adulta, além da desaceleração da curva de cobertura da terceira dose. A análise aponta que, na população acima de 25 anos, a cobertura no território nacional para o esquema vacinal completo é de 80%.

Contudo, em relação às faixas etárias, os dados mostram que a terceira dose nos grupos mais jovens segue abaixo da média considerada satisfatória. Nas crianças entre 5 e 11 anos, 60% tomaram a primeira dose e apenas 32% estão com esquema vacinal completo. Em relação à terceira dose, nas faixas etárias acima de 65 anos, a cobertura está acima de 80%. A quarta dose dos imunizantes foi aplicada em 17% da população com mais de 80 anos.

“A população precisa se conscientizar da importância de se completar o esquema vacinal. Quem tomou a primeira dose deve retornar para a segunda aplicação e em seguida para a dose de reforço, assim como quem tomou a segunda dose não deve desconsiderar a terceira aplicação e as seguintes que podem chegar a vir”, reforçou o secretário”, comenta Marcelo Nascimento e Silva.

Já em relação à Influenza, o Ministério da Saúde estima que 4,3 milhões de pessoas elencadas como grupos prioritários devem tomar o imunizante no Paraná. A campanha deste ano iniciou no dia 4 de abril e registra, segundo o último levantamento da Sesa, 1.067.412 vacinas aplicadas. A meta é atingir 90% do público-alvo e a vacinação deve se estender até o dia 3 de junho.