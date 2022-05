Siqueira Campos participa da 28ª edição do Dia do Desafio

Nesta quarta-feira (25), o município de Siqueira Campos irá participar da 28ª edição do Dia do Desafio. A iniciativa é realizada pelo Sesc Paraná em parceria a prefeitura e o departamento de Esportes.

O tema deste ano será "Ocupar espaços, reunir pessoas". A prefeitura convida a população através das redes sociais para participar do desafio. “ Vamos quebrar a rotina, juntar a comunidade, ocupar a cidade, praticar atividade física e somar com a gente neste desafio coletivo para o bem-estar”, diz a publicação.

A ideia desse desafio surgiu em 1983, em Saskatoon, no Canadá, quando o prefeito da cidade sugeriu aos habitantes que fossem caminhar como estratégia para enfrentar o inverno rigoroso. Desta ação surgiu a essência da data que acontece todos os anos sempre na última quarta-feira do mês de maio.

O Dia do Desafio é mundialmente consolidado como um dos maiores movimentos sociais no combate ao sedentarismo, reconhecido no Brasil pela lei nacional nº 13.645, de 4 de abril de 2018.

A data é uma iniciativa da The Association For International Sport for All (TAFISA). No Continente Americano, a campanha é coordenada pelo Sesc São Paulo, com apoio institucional da International Sport and Culture Association (ISCA) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).