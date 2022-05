Carro bate em árvore e deixa quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feriadas em um acidente automobilístico na noite de ontem (19), na PR-439, próximo ao município de Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um VW Gol, com placas de Ribeirão do Pinhal/PR, saiu da pista no km 58+500m, por volta das 20h30, e atingiu uma árvore.

O motorista de 22 anos, a mulher dele de 20 anos, e duas crianças, uma de dois anos e outra com apenas seis meses de vida, ficaram feridos no acidente, porém sem gravidade.

As vítimas foram atendidas por socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu e encaminhadas ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina.

A causa do acidente é investigada.