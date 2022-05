Acusação de negligência e morte de bebê no Hospital Regional do Norte Pioneiro

A morte de um bebê que teria perdido a vida durante o parto na maternidade do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, veio a tona na última quarta-feira (18). A família da criança fala em negligência, já o Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná), responsável pela administração da unidade, nega e afirma que todos os protocolos médicos foram cumpridos.

De acordo com as primeiras informações, a família da criança teria acusado a médica responsável pelo parto de negligência, pois, segundo os familiares, o parto teria sido forçado.

Diante disso, a direção do hospital que emitiu uma nota sobre o caso. Conforme explica o texto, a mãe deu entrada na unidade hospitalar as 12h15 da terça-feira (17) e, como ela não estava em trabalho de parto ativo durante a triagem, foi encaminhada a enfermaria de pré-parto para receber toda a assistência necessária até que chegasse a hora do parto. A nota ainda informa que foram cumpridos todos os protocolos de atendimento e, as 02h17 da quarta-feira (18), foi realizado o parto normal, porém, constatado o óbito fetal.

Na nota, a direção ainda lamenta o ocorrido e destaca que a maternidade do Hospital Regional do Norte Pioneiro é referência no programa de atendimento as gestantes dos municípios que compõem a 19ª Regional de Saúde do Norte Pioneiro.

A reportagem da Folha entrou contato com o diretor da 19° Regional de Saúde, Marcelo Nascimento e Silva, para saber quais as medidas serão tomadas diante da situação. “Estamos fazendo uma rigorosa análise do caso e prestando todo apoio psicológico necessário à família. Lamentamos muito a perda e prestamos nossas condolências à família”, disse Marcelo.

Confira o texto na integra:

Nota de esclarecimento: Atendimento na maternidade do Hospital Regional do Norte Pioneiro Tendo em vista os fatos ocorridos na ocasião do parto da paciente J.B.P., no Hospital Regional do Norte Pioneiro – FUNEAS, em Santo Antônio da Platina, esclarecemos que a paciente deu entrada na unidade hospitalar às 12h15, no dia 17 de maio de 2022.

Informamos que a paciente não se encontrava em trabalho de parto ativo no momento da admissão e triagem, sendo direcionada para a enfermaria de pré-parto, local onde teve toda a assistência necessária até o momento do parto.

Ressaltamos que todos os protocolos de admissão da gestante foram seguidos, dando total atenção aos momentos que antecedem o procedimento, contudo, no dia 18 de maio, às 02h17, o parto normal foi realizado, porém, sendo constatado o óbito fetal.

Lamentamos o ocorrido, e destacamos que o Hospital Regional do Norte Pioneiro é referência nos programas de atendimento às gestantes de 22 municípios da 19º Regional de Saúde do Estado, mantendo, além da maternidade, uma unidade de UTI Neonatal, para o atendimento do recém-nascido em estado grave, através da Central de Regulação de Leitos do Estado.