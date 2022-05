Município de Wenceslau Braz começa projeto de Arborização e Readequação de árvores

A prefeitura de Wenceslau Braz através da secretaria de Meio Ambiente começou um projeto de Arborização e Readequação de árvores no município.

De acordo com a diretora do Meio Ambiente, Daiane Palmonari o programa veio da necessidade da restituição das árvores da cidade que estão muito danificadas. “A iniciativa desse projeto surgiu da necessidade de substituição de árvores na cidade, pois grande parte delas começaram a ser plantadas na década de 60. Isso na maioria das cidades, porém, nessa época não tinha um conhecimento de espécies adequadas para ser plantadas em calçadas. Já hoje em dia temos uma grande diversidade de materiais para estar fazendo o plantio de forma correta e adequada. Além disso, esse plantio era feito em muitas formas com uma única espécie, o que no nosso caso aqui é Sibipiruma. Ela tem um crescimento rápido, mas com a poda incorreta ela acaba apodrecendo aquele local, trazendo patógenos para aquele tronco que, ao passar do tempo, acaba apodrecendo esse cerne por inteiro”, explica.

Árvore com poda incorreta que acabou apodrecendo. Foto: Divulgação.

Diante disso, a prefeitura de Wenceslau Braz foi começou a buscar formas de arborizar o município e restituir árvores danificadas pelo tempo e descuido. “Percebendo essa necessidade, começamos uma grande parceria com várias empresas da cidade e o projeto está vindo com uma força muito grande. A prefeitura vai lá, quebra as calçadas corretamente para absorção da água, para não ter nenhum dano futuro, escolhemos as espécies adequadas para esse local, com folhas, a maior parte perenes, que não produza uma grande quantidade de sujeira e nem problemas de entupimento de calhas”, comenta Daiane.

Daiane comenta que o plantio de novas mudas beneficiará a população em diversos aspectos. “Uma árvore de forma adulta é comum que a copa dela seja como uma caixa d'água, por isso além de proporcionar sombra, ela evita que o asfalto e as demais superfícies esquentem demais. Elas também liberam água para o ar por meio da evapotranspiração que auxilia na manutenção da umidade relativa e da temperatura dentro de uma zona de conforto humano. Portanto, os asfaltos de uma via pública coberta de copas de árvores proporcionam maior conforto com redução da demanda de energia. Esse efeito gera o benefício de diminuir o consumo de água pela população e a necessidade de instalação e uso de ar condicionados, rachaduras de pisos e buracos no asfalto”, explica.

No município foram plantadas, até o momento, um total de 150 mudas das espécies Manacá da serra, Quaresmeira, Acerola, Graviola, Jabuticaba, Ameixa, Caldearemos, Aroeira falsa, Jacarandá-mimoso, Chapéu de praia, Manga, Pitanga e Poncã. As árvores frutíferas foram especialmente distribuídas nas praças do município. “Levar as árvores frutíferas para nossas praças é também um dos objetivos do projeto. A praça da Vila Formosa e Eleitoral foram uma das contempladas. Tudo isso foi conseguido pela nossa parceria, pelo setor privado e pela ajuda do nosso prefeito Taidinho, que está animado com o projeto, disponibilizando os insumos da prefeitura e mão de obra para realizarmos o plantio. “, conta Daiane.

Amoreira Plantada na praça Eleitoral. Foto: Divulgação.

Daiane aproveita para agradecer todos os parceiros do projeto, que estão doando e disponibilizando recursos para que a arborização seja possível. “Agradeço aos nossos parceiros, Roberto da Denorpi, Cristóvão Ferreira através da loja Sacaria Ferreira e Vereador Conrado através do Mercado Ferreira e Ferragens Ferreira, Canopy Benedetti e Veículos. Luiz Alfredo gerente da loja Atua, MAMF Agrícola, Ricardo Lobo, Agro Coutinho, Café Capricho, Souza e Araújo Sementes, Osvaldo Palmonari, Byoagricula, Altair Cobalchini, Loja Essencial e por fim Jornal Folha Extra, que está nos ajudando a divulgar nosso projeto”, finaliza.