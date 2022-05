Cidade do Norte Pioneiro registra a segunda menor temperatura do Paraná

O frio intenso nesta semana atingiu em cheio a região Sul do Brasil e as temperaturas despencaram no Paraná, inclusive, na região do Norte Pioneiro onde foi registrada a segunda menor temperatura do estado.

Conforme atualização do Simepar, na madrugada da quarta-feira (18) os termômetros registraram as menores temperaturas do ano. O município de Cambará teve a segunda menor temperatura do estado com 2,2°C ficando atrás apenas de Palmas e Guarapuava onde o frio chegou a 1,4°.

No fim de semana, o sol surge com um pouco mais de intensidade, porém, apesar das temperaturas não serem tão baixas, o frio segue na região.