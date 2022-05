Jaboti realiza semana de busca de recursos para o município

Ainda durante a semana, o município recebeu a visita do deputado estadual, Evandro Araújo, para anunciar a aprovação de seu Projeto de Lei na Assembleia Legislativa que concede a Jaboti o Título de Capital Paranaense do Morango e também para entregar R$25 mil de materiais esportivos de sua emenda.

Além disso, também foram realizadas ações de melhorias em infraestrutura como a substituição de lâmpadas convencionais por luminárias de LED, dando continuidade no programa de modernização da iluminação pública; reparos na iluminação da praça da Água Branca e no complexo esportivo da Samambaia; concretagem da Ponte da Água Branca.

A cidade também recebeu uma emenda parlamentar do deputado estadual Sandro Alex no valor de R$ 250 mil para o setor de Saúde, um trator cortador de grama e um soprador para limpeza urbana.

Durante o itinerário, houve primeiramente um encontro entre o prefeito e o governador Rainho Júnior, onde puderam estreitar laços e discutir demandas do município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.